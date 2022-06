Ruggeri | “RSA sicure | ma necessita adeguare le rette per le prestazioni erogate | siamo fermi al 1999 | la politica intervenga”

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 7 giugno 2022) Il 31 maggio a Montecitorio si è parlato di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e di presunti abusi al loro interno. La questione è stata sollevata dall’interrogazione parlamentare presentata dal Deputato Davide Aiello del Movimento 5 Stelle, e rivolta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell’interno, al Ministro della salute. Aiello ha sollevato una serie di dubbi sulla gestione di diverse RSA, dove – dichiara – “è stato registrato un numero altissimo di decessi da COVID-19”. Abusi sugli ospiti, RSA nel mirino dei Cinque Stelle, presentata interrogazione parlamentare: “Maggiori controlli” Ha inoltre denunciato il carico di lavoro troppo pesante per gli operatori delle strutture, costretti a gestire troppi ospiti, per la cronica carenza di figure ineristiche. “Si parla di un solo operatore socio-sanitario per reparto, composto in ...