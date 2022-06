Rugby Sound Festival 2022 con Irama | Fabri Fibra | Litfiba | Subsonica

Advertising

_PuntoZip_ : RUGBY SOUND FESTIVAL – Torna all’Isola del Castello di Legnano uno dei festival più attesi dell’estate - UditeUdite1 : Rugby Sound Festival (30 giugno – 10 luglio): torna all’Isola del Castello di Legnano uno dei festival più attesi d… - SettenewsWeb : Si esibiranno nella stessa serata di venerdì 8 luglio, sul palco del Rugby Sound Festival, in scena dal 30 giugno a… - Giorno_Legnano : Al Rugby Sound di Legnano la reunion dei Bluvertigo - qn_giorno : Al Rugby Sound di Legnano la reunion dei Bluvertigo - Spettacoli - -

Si avvicina il grande ritorno delFestival, per un'edizione, quella del 2022, che non smette di riservare sorprese a partire dal 30 giugno.Tanti gli sport in cui i ragazzi si cimenteranno (Basket,, tennis, calcio, pallavolo, nuoto) ...FISDIR Elezioni Comunali 2022 - Piacenza La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio...It’s been a dream since I was young,” said Roos. “I think it’s every rugby player’s dream in South Africa to play for the Springboks. It might sound a bit cliche, but I really try to just take things ...L'8 luglio i monzesi Bluvertigo tornano insieme e si aggiungono alla prima data del tour dei Subsonica al Rugby Sound Festival di Legnano.