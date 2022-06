Roma, ricordi Ashley Cole? Ha speso oltre 20.000 euro per un cane (Di martedì 7 giugno 2022) Ashley Cole , ex terzino di Roma, Arsenal, Chelsea e Crystal Palace , ed attuale collaboratore tecnico dell'Everton, ha acquistato un cane da oltre 23.000 euro per proteggere la sua famiglia. Un ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022), ex terzino di, Arsenal, Chelsea e Crystal Palace , ed attuale collaboratore tecnico dell'Everton, ha acquistato unda23.000per proteggere la sua famiglia. Un ...

Advertising

cinnam0nlatte : tra un mese parto per roma e sarà la prima volta che farò un viaggio da sola e per di più in una città dove ho tant… - sportli26181512 : Roma, ricordi Ashley Cole? Ha speso oltre 20.000 euro per un cane: L'ex terzino giallorosso ha acquistato un pastor… - NicoleB84155868 : RT @LianaFuser: Ti ricordi mio #Gladiator ? ??? 6, 8 e 9 giugno 2018 Roma @russellcrowe - Marivrex : @FabrizioMoroOff Ho preso i biglietti per Roma..Ma io non posso mica aspettare fino al 21 dicembre..Ma qualche nuov… - MyVerdictIs : RT @VintageTSIT: @janavel7 Avrei visto meglio Puzzer agli esteri,ricordi la sua esperienza a Roma ? -