(Di martedì 7 giugno 2022) Rifarsi una vita con un altro compagno non le era bastato. Aveva ancora in sospeso un conto con l’ex. Che ha pensato di saldare chiamando in aiuto suoe il suo. E organizzando con loro una spedizione punitiva nei confronti dell’uomo, già accusato ingiustamente di aver rubato e dato fuoco a un’auto. La vendetta Secondo quanto ricostruito dalla Procura dila donna avrebbe pianificato nei minimi particolari il piano avvalendosi della collaborazione dele delcompagno. I fatti risalgono al 2017. Come riportato stamani da Il Messaggero il raid sarebbe scattato mentre l’ex della donna si trovava in una pizzeria in zona Ostiense, che l’uomo era solito frequentale. Al segnalecompagno si sarebbero ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, recluta il fratello e il nuovo fidanzato per vendicarsi dell’ex: 41enne preso a martellate -

Corriere dello Sport

... Cineteca di Bologna e immagini di archivio Aamod di. IL LUPO E IL LEONE di Gilles de Maistre (... Sull'orlo della bancarotta, però, Evetre nuovi stagisti attraverso un programma di ...... il Centro Studi Pasolini di Bologna e il Centro Sperimentale di Cinematografia di, Vecce ... Contano i volti, le facce di un'Italia superstite che il regista indifferentementefra ... Apple recluta registi di Hollywood per visori metaverso Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma la donna avrebbe pianificato nei minimi particolari il piano avvalendosi della collaborazione del fratello e del nuovo compagno. I fatti risalgono al ...per velocizzare le procedure per le gare per i nuovi mezzi e per assegnare il ritiro delle utenze non domestiche di bar e ristoranti così come le pratiche per reclutare personale. Al riguardo, oltre ...