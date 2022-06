Roma. Non è soddisfatta della visita al pronto soccorso: paziente scaraventa infermiera dalle scale dell’ospedale (Di martedì 7 giugno 2022) Solo due giorni fa, all’ospedale San Giovanni, un padre e un figlio, di 67 e 47 anni, hanno aggredito un’infermiera perché volevano sapere le condizioni di salute di un loro parente. Urla, insulti, spintoni, schiaffi, un’aggressione violenta che ha sconvolto tutti i presenti e, soprattutto, il personale. E purtroppo, non è un caso singolo. Dopo neanche 48 ore, si è verificata la stessa scena. Questa volta all’istituto Eastman del Policlinico Umberto I, dove un’infermiera è stata scaraventata dalle scale da una paziente andata in escandescenze. Leggi anche: Non gli danno notizie sul parente: infermiera e assistente aggrediti al San Giovanni Il caos nelle strutture del Lazio Assoluto caos. Per l professionista sanitaria è stato uno choc, sia a livello morale che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Solo due giorni fa, all’ospedale San Giovanni, un padre e un figlio, di 67 e 47 anni, hanno aggredito un’perché volevano sapere le condizioni di salute di un loro parente. Urla, insulti, spintoni, schiaffi, un’aggressione violenta che ha sconvolto tutti i presenti e, soprattutto, il personale. E purtroppo, non è un caso singolo. Dopo neanche 48 ore, si è verificata la stessa scena. Questa volta all’istituto Eastman del Policlinico Umberto I, dove un’è statatada unaandata in escandescenze. Leggi anche: Non gli danno notizie sul parente:e assistente aggrediti al San Giovanni Il caos nelle strutture del Lazio Assoluto caos. Per l professionista sanitaria è stato uno choc, sia a livello morale che ...

