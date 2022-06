Roma, Mou vuole Oliveira: i giallorossi trattano con il Porto (Di martedì 7 giugno 2022) Mourinho vuole la conferma di Sergio Oliveira: la Roma sta trattando con il Porto per il rinnovo del prestito Mourinho vuole a tutti i costi la conferma di Sergio Oliveira e la Roma sta trattando con il Porto per provare a trovare l’accordo. Troppi i 13 milioni per il riscatto e i giallorossi non vogliono versare la cifra pattuita a gennaio, si lavora per il rinnovo del prestito. Riscatto che resta in bilico secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Mourinhola conferma di Sergio: lasta trattando con ilper il rinnovo del prestito Mourinhoa tutti i costi la conferma di Sergioe lasta trattando con ilper provare a trovare l’accordo. Troppi i 13 milioni per il riscatto e inon vogliono versare la cifra pattuita a gennaio, si lavora per il rinnovo del prestito. Riscatto che resta in bilico secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infomercatoRoma : Mou non ha fatto altro che dare consapevolezza a giocatori forti ( Spinazzola,pellegrini, cristante,mancini ) di es… - Assurancesbreus : @PagineRomaniste Guarda se qualche giornalista dice che che il blocco della Roma è determinante Spinazzola magnifi… - raffaelecandido : @maurolea159 Roma quota 30000!!!effetto Mou - infoitsport : 'ON AIR!' - ROSSI: 'Berardi per Zaniolo? Mou non si fa fare le cose controvoglia', PIACENTINI: 'Questa eventualità… - pacosanchez1905 : RT @PDessino_gazz: Il Siviglia è un'altra squadra che entra nella candidatura per Guedes. La Roma ha parlato abbastanza dell'acquisto, ma M… -