Roma: Lombardi, 'inceneritore è passato, avanti con emendamento M5S per fermarlo' (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - C'è anche la sua 'manina' dietro l'emendamento M5S al dl aiuti per fermare il rischio inceneritore a Roma, incubo dei grillini tanto da far venire meno, in Cdm, il voto dei ministri 5 Stelle al provvedimento per aiutare famiglie e imprese contro i rincari. Roberta Lombardi, 'pasionaria' del M5S dalla prima ora e adesso assessore alla transizione ecologica nella giunta Zingaretti in Regione Lazio, punta a fermare un'ipotesi -quella del termovalorizzatore nella Capitale- che "non guarda al futuro ma al passato. Il Movimento fa opposizione a una finta transizione ecologica, un tentativo che va fermato con decisione". La pagina va voltata "ora, perché ci sono le risorse per farlo, per aggredire il problema rifiuti". I soldi, ricorda, "sono non solo nel Pnrr ma ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022), 7 giu. (Adnkronos) - C'è anche la sua 'manina' dietro l'M5S al dl aiuti per fermare il rischio, incubo dei grillini tanto da far venire meno, in Cdm, il voto dei ministri 5 Stelle al provvedimento per aiutare famiglie e imprese contro i rincari. Roberta, 'pasionaria' del M5S dalla prima ora e adesso assessore alla transizione ecologica nella giunta Zingaretti in Regione Lazio, punta a fermare un'ipotesi -quella del termovalorizzatore nella Capitale- che "non guarda al futuro ma al. Il Movimento fa opposizione a una finta transizione ecologica, un tentativo che va fermato con decisione". La pagina va voltata "ora, perché ci sono le risorse per farlo, per aggredire il problema rifiuti". I soldi, ricorda, "sono non solo nel Pnrr ma ...

LuigiAnsaloni : RT @QdSit: 'Per la Sicilia decideranno i siciliani come per la Lombardia decideranno i lombardi. Oggi pomeriggio vado a Palermo a sostenere… - QdSit : 'Per la Sicilia decideranno i siciliani come per la Lombardia decideranno i lombardi. Oggi pomeriggio vado a Palerm… - GianzDav : @LorenaLuVi @ParvadomFab @sellox2 Ah vero... i lombardi eleggono fontana perché sono governati da roma... dimenticavo - GianzDav : @ParvadomFab @LorenaLuVi @sellox2 Ma la lombardia è la regione più popolosa d'italia con più rappresentanti in parl… - albertolupini : I vini lombardi incontrano Roma: Ascovilo per la prima volta al Vinòforum -