Roma, Festa della Musica 2022: a Garbatella staffetta di musica e integrazione con Recovery Sound (Di martedì 7 giugno 2022) La Festa della musica 2022 a Roma è Recovery Sound, nel quartiere Garbatella una staffetta di artisti che il 21 giugno si alterneranno per un evento musicale meraviglioso dedicato all’integrazione e al linguaggio universale. LEGGI ANCHE :– Weekend a Roma, gli eventi da non perdere questo fine settimana A Roma arriva Recovery Sound, la Festa della musica 2022: una staffetta meravigliosa per un messaggio dal linguaggio universale e d’integrazione nel quartiere ... Leggi su funweek (Di martedì 7 giugno 2022) La, nel quartiereunadi artisti che il 21 giugno si alterneranno per un eventole meraviglioso dedicato all’e al linguaggio universale. LEGGI ANCHE :– Weekend a, gli eventi da non perdere questo fine settimana Aarriva, la: unameravigliosa per un messaggio dal linguaggio universale e d’nel quartiere ...

Advertising

RaiUno : 'La sera dei miracoli' è una celebrazione di Roma in festa. Una festa come quella che stiamo vivendo stasera su… - OfficialASRoma : ?? 10 grandi foto dall'alto della festa di una settimana fa ???? ?? - Lucatt_ : RT @ilRomanistaweb: ?? #Vieri: ' #Totti darebbe una mano a #Mourinho, ha l'esperienza che tanti non hanno' l'ex calciatore dell' #Inter: 'Ta… - TDSestieri : RT @arcadia_laura: Ogni anno, il 7 giugno, venivano organizzati dal pretore urbano di Roma i Ludi Piscatorii, celebrati dalla corporazione… - luciano55321084 : RT @schtennis: @luciano55321084 Il comizio a Villa Rossa era a supporto di Masetti e Moroni, due soldati pacifisti. Non lasciarono andare… -