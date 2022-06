Roma, è nato Giulio: il primo bimbo ad avere il doppio cognome in Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Si chiama Giulio, ed è il primo neonato Italiano ad avere il doppio cognome. Come si ricorderà, nel mese di aprile la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita del cliché che vedeva l’attribuzione automatica del solo cognome paterno ai figli. Leggi anche: Basta cognome del padre ai figli: ora c’è il via libera a quello di entrambi i genitori Il doppio cognome arriva a Roma: le parole dell’assessore Catarci Un passo senz’altro importante lungo la strada per il raggiungimento della parità di genere come sottolinea in una nota anche Andrea Catarci, assessore di Roma Capitale con deleghe al decentramento, partecipazione e servizi al territorio: ‘È un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 giugno 2022) Si chiama, ed è ilneono adil. Come si ricorderà, nel mese di aprile la sentenza della Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita del cliché che vedeva l’attribuzione automatica del solopaterno ai figli. Leggi anche: Bastadel padre ai figli: ora c’è il via libera a quello di entrambi i genitori Ilarriva a: le parole dell’assessore Catarci Un passo senz’altro importante lungo la strada per il raggiungimento della parità di genere come sottolinea in una nota anche Andrea Catarci, assessore diCapitale con deleghe al decentramento, partecipazione e servizi al territorio: ‘È un ...

