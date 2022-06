Roma, due turisti americani lanciano un monopattino dalla scalinata in piazza di Spagna: danni per 25 mila euro – Il video (Di martedì 7 giugno 2022) La coppia di turisti americani che ha lanciato un monopattino giù dalla scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna (Roma) ha provocato danni da 25 mila euro. L’atto di vandalismo è avvenuto nella notte tra giovedì 2 giugno e venerdì 3: lui 28 anni, lei 29, hanno deciso di scendere la scalinata con i mezzi elettrici alla mano. Durante la discesa, lui è riuscito a trattenere il suo per il manubrio, mentre la donna l’ha lanciato tre volte giù per la scalinata, secondo Repubblica «per puro divertimento», danneggiando il marmo. Gli agenti della polizia locale che si occupano di monitorare la piazza li hanno colti sul fatto, e per i due è scattata ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) La coppia diche ha lanciato ungiùdi Trinità dei Monti adi) ha provocatoda 25. L’atto di vandalismo è avvenuto nella notte tra giovedì 2 giugno e venerdì 3: lui 28 anni, lei 29, hanno deciso di scendere lacon i mezzi elettrici alla mano. Durante la discesa, lui è riuscito a trattenere il suo per il manubrio, mentre la donna l’ha lanciato tre volte giù per la, secondo Repubblica «per puro divertimento», danneggiando il marmo. Gli agenti della polizia locale che si occupano di monitorare lali hanno colti sul fatto, e per i due è scattata ...

