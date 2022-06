Roma Cristante, il centrocampista apre al trasferimento le ultime (Di martedì 7 giugno 2022) Cristante avrebbe aperto ad un possibile addio alla Roma: la Juve si mette sulle sue tracce e propone uno scambio Brayan Cristante sarebbe tentato di dire addio alla Roma per andare in un top club come Juve o Milan. I bianconeri, interessati al giocatori, potrebbero farsi avanti e proporre ai giallorossi uno scambio con Mandragora che piace a Mourinho. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)avrebbe aperto ad un possibile addio alla: la Juve si mette sulle sue tracce e propone uno scambio Brayansarebbe tentato di dire addio allaper andare in un top club come Juve o Milan. I bianconeri, interessati al giocatori, potrebbero farsi avanti e proporre ai giallorossi uno scambio con Mandragora che piace a Mourinho. Lo scrive Il Messaggero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

