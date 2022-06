Roma, bagno d'amore dei tifosi: venduti 30mila abbonamenti (Di martedì 7 giugno 2022) Roma - L'entusiasmo per la vittoria della Conference League non si calma. L'impresa della Roma resterà nella storia, l'eufori dei tifosi chiaramente si trascinerà anche nel corso della prossima ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 giugno 2022)- L'entusiasmo per la vittoria della Conference League non si calma. L'impresa dellaresterà nella storia, l'eufori deichiaramente si trascinerà anche nel corso della prossima ...

Advertising

sportli26181512 : Roma, bagno d’amore dei tifosi: venduti 30mila abbonamenti: C’è ancora grande entusiasmo per la vittoria della Conf… - tony_colombia : @Massimo65755300 Penso che Letta avrebbe bisogno di una visita oculistica per non vedere come è conciata Roma stazi… - mauriziocori1 : RT @MinervaArmata: Negli anni ‘50 i romani andavano a prendere il sole e a fare il bagno lungo il Tevere. Una delle zone preferite era l’at… - Sarailcaso : RT @becca22cr7: @CarloCalenda @gualtierieurope Se non vengono mai svuotati non bastano neanche fatti a forma di vasca da bagno. Direi che i… - LettereDalFrigo : @purtroppo guarda se sei ornitologo appassionato, vieni qua, al centro di roma, c'è una fauna impressionante. Quest… -