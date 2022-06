Roma: arrestato l’uomo che si masturbava davanti ai bambini travestito da Sailor Mercury (Di martedì 7 giugno 2022) Andava in giro travestito da Sailor Mercury, un personaggio del cartone animato giapponese Sailor Moon. È stato fermato l’uomo in maschera che si masturbava davanti ai frequentatori – tra cui molti bambini – dei giardinetti di via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, ai Parioli. Vi raccomandiamo... Roma: via il nome delle madri dalle croci del cimitero dei feti abortiti Con i capelli blu e un vestitino bianco, l’individuo era stato filmato da un palazzo della Roma “bene”, alla fine di aprile 2022, mentre compiva gli atti osceni. Il video di pochi secondi, condiviso dal noto canale Telegram Welcome to Favelas, era poi diventato virale, suscitando ... Leggi su diredonna (Di martedì 7 giugno 2022) Andava in giroda, un personaggio del cartone animato giapponeseMoon. È stato fermatoin maschera che siai frequentatori – tra cui molti– dei giardinetti di via di Vigna Filonardi e via Ruggero Fauro, ai Parioli. Vi raccomandiamo...: via il nome delle madri dalle croci del cimitero dei feti abortiti Con i capelli blu e un vestitino bianco, l’individuo era stato filmato da un palazzo della“bene”, alla fine di aprile 2022, mentre compiva gli atti osceni. Il video di pochi secondi, condiviso dal noto canale Telegram Welcome to Favelas, era poi diventato virale, suscitando ...

