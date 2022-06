Roberto Coletta e Chiara Rossato | incarichi di vertice in Deustche Bank Italy

Leggi su ildenaro

(Di martedì 7 giugno 2022) Deutscheannuncia la nomina dia head of International private(Ipb)e dia head of Human resources. Lo riporta una nota della banca che li definisce "due ruoli cruciali per il percorso di trasformazione e di crescita sostenibile avviato in Italia nell'ultimo biennio". Nel suo nuovo incarico,porterà avanti l'evoluzione della divisione Ipb verso l'obiettivo di diventare nel Paese banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie.avrà invece il compito di guidare il personale della banca nel percorso di cambiamento verso nuovi modelli di servizio e di relazione con la clientela.