Robbie Williams | celebra i 25 anni di carriera con “XXV” il nuovo album contenente tutte le sue hit

(Di martedì 7 giugno 2022) Perre i suoi 25dida solista,ha annunciato l’uscita di “XXV”, ilda oggi in pre-order e in uscita il 9 settembre in digitale e nei formati CD (standard e deluxe)e vinili (nero, bianco e blu). Il disco conterrà le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi. Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione della hit “Angels” “XXV” è un’altra enorme pietra miliare nella brillantedi uno dei più premiati artisti del mondo. Dopo l’enorme successo con i Take That, infatti,ha dato avvio alla sua ...

MarziaRachele99 : Questa versione di “Angels” arriva dritta al cuore ?? Robbie Williams | Angels (XXV) - giovannizambito : Robbie Williams, 25 anni di carriera: nuovo album “XXV” esce il 9 settembre - SMSNEWSOFFICIAL : ROBBIE WILLIAMS celebra i suoi 25 anni di carriera da solista con “XXV”, il nuovo album in uscita il 9 settembre - zazoomblog : Il nuovo album di Robbie Williams è XXV: data di uscita e tracklist - #nuovo #album #Robbie #Williams - BiancaBerry88 : Oggi Robbie Williams ha annunciato l’uscita di XXV, il nuovo album in arrivo il 9/9, con tutte le sue hit ri-regist… -

XXV è il titolo del nuovo album di. L'ex Take That lo ha annunciato nell'ultima ora sui social con un teaser di 30 secondi in cui possiamo già ascoltare alcuni estratti. Il nuovo album diXXV sarà fuori ...Lo scorso 4 giugnoè andato in scena allo stadio Vale Park situato a Burslem, Stoke - on - Trent, per un concerto nella sua città natale. Durante lo show il musicista britannico ha eseguito sia canzoni ... Robbie Williams celebra 25 anni di carriera solista con un greatest hits orchestrale 25 anni di carriera per Robbie Williams. Il cantautore inglese celebra il suo percorso da solista con un nuovo album. 25 anni di carriera per Robbie Williams, storico componente dei Take That. Un ...Robbie Williams festeggia 25 anni di carriera solista con un album, XXV, che contiene tutte le hit dell'artista in versione orchestrale.