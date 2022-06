Robbie Williams celebra 25 anni da solista con ‘XXV’

(Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Perre i suoi 25di carriera daha annunciato l’uscita di, il nuovo album da oggi in pre-order e in uscita il 9 settembre in digitale e nei formati CD (standard e deluxe) e vinili (nero, bianco e blu). Il disco conterrà le sue più grandi hit di tutti i tempi e i brani preferiti dai fan, in una nuova versione orchestrata da Jules Buckley, Guy Chambers e Steve Sidwell e ri-registrata con la Metropole Orkest nei Paesi Bassi.Da oggi, inoltre, è disponibile in digitale la nuova versione della hit ‘Angels’.è un’altra enorme pietra miliare nella brillante carriera di uno dei più premiati artisti del mondo. Dopo l’enorme successo con i Take That, infatti,ha dato avvio alla sua carriera ...

