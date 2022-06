Rinnovo contratto scuola, i sindacati chiedono di fare presto e più risorse per gli aumenti (Di martedì 7 giugno 2022) Chiudere presto il contratto aumentando le risorse: è la richiesta arrivata dai sindacati nel corso della seconda seduta di trattativa all'Aran per il Rinnovo del contratto Istruzione 2019-21. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Chiudereilaumentando le: è la richiesta arrivata dainel corso della seconda seduta di trattativa all'Aran per ildelIstruzione 2019-21. L'articolo .

Advertising

EmpoliCalcio : ???????????????????? ?????????? ?????????????? Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Pao… - Gazzetta_it : Ibra-Milan, avanti per amore: contratto basso e bonus legati ai risultati #ibrahimovic #milan - GiovaAlbanese : #DeLigt a ESPN, sul rinnovo con la #Juventus: «Le trattative ci sono, ma non è che io abbia già un accordo come è s… - orizzontescuola : Rinnovo contratto scuola, i sindacati chiedono di fare presto e più risorse per gli aumenti - cielorossonero : RT @la_rossonera: Sarebbe previsto nei prossimi gg un incontro tra i due dirigenti, appena rientrati da una vacanza insieme alle rispettive… -