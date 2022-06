Riforma reclutamento: abilitazione e assunzione precari i nodi da sciogliere. Si cercano 470 milioni per evitare il taglio della carta docente e di oltre 11 mila cattedre (Di martedì 7 giugno 2022) Sono giorni decisivi per quanto riguarda la Riforma del reclutamento al Senato: il relatore Cangini (Forza Italia) sta ultimando la linea definitiva per la riscrittura degli emendamenti presentati dalle forze politiche. E se sui nodi come abilitazione e assunzione precari una mediazione è facile da prevedere, per quanto riguarda le risorse da impiegare tutti sono fermi nel chiedere di mantenere il bonus 500 euro per la carta del docente e le oltre 11 mila cattedre che dovrebbero tagliarsi nei prossimi anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Sono giorni decisivi per quanto riguarda ladelal Senato: il relatore Cangini (Forza Italia) sta ultimando la linea definitiva per la riscrittura degli emendamenti presentati dalle forze politiche. E se suicomeuna mediazione è facile da prevedere, per quanto riguarda le risorse da impiegare tutti sono fermi nel chiedere di mantenere il bonus 500 euro per ladele le11che dovrebbero tagliarsi nei prossimi anni. L'articolo .

