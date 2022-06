Advertising

Open

Emergonopost controversi che ammiccano al fascismo e a episodi storici dell'estrema destra sul profilo Facebook del candidato sindaco di centrodestra a Rieti Daniele Sinibaldi, iscritto a Fratelli d'...... che sovente perdono la pazienza o provano vergogna di fronte agli atteggiamenti del proprio caro; sono momenti in cui, tra l'altro,contrasti e il desiderio che tutto finisca può ... Riemergono i vecchi post sul quadro preferito da Hitler e la scritta Dux. Dopo il «Boia chi molla», altra bufera sul candidato sindaco di Rieti Dopo la gioia per lo scudetto, per il Milan riemergono vecchie grane. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini ha criticato aspramente ...Dopo la gioia per lo scudetto, per il Milan riemergono vecchie grane. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il responsabile dell'area tecnica Paolo Maldini ha criticato aspramente ...