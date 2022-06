Referendum, Salvini: «Si va senza mascherina ovunque, ma non si può votare? Faremo ricorso» (Di martedì 7 giugno 2022) «C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui Referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale»: all’indomani della scoperta del fatto che il 12 giugno si dovrà indossare la mascherina per poter esercitare il diritto di voto Matteo Salvini annuncia che «Faremo ricorso». «Ci sono le feste del Milan, il concerto di Vaco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. È una follia», ha aggiunto il segretario della Lega, intervistato a Mattino 5. La mossa del duo Speranza-Lamorgese Il primo a lanciare l’allarme è stato Claudio Borghi, dopo averlo scoperto dal vademecum per i rappresentanti di lista leghisti. L’obbligo è previsto da una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) «C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia suisulla giustizia che è una vergogna internazionale»: all’indomani della scoperta del fatto che il 12 giugno si dovrà indossare laper poter esercitare il diritto di voto Matteoannuncia che «». «Ci sono le feste del Milan, il concerto di Vaco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoimascherine e domenica, con 40 gradi,mascherine non ti fanno. È una follia», ha aggiunto il segretario della Lega, intervistato a Mattino 5. La mossa del duo Speranza-Lamorgese Il primo a lanciare l’allarme è stato Claudio Borghi, dopo averlo scoperto dal vademecum per i rappresentanti di lista leghisti. L’obbligo è previsto da una ...

Advertising

fattoquotidiano : Referendum giustizia, Salvini: “Spacciatori liberi se vince il sì? Per reati gravi la custodia resta”. Ma è falso:… - LegaSalvini : REFERENDUM GIUSTIZIA, MATTEO #SALVINI: 'C'È UN MURO DI SILENZIO E OMERTÀ' Il leader della Lega: 'Attendo segnale d… - LegaSalvini : Matteo #Salvini: “A meno di due settimane dal voto per i Referendum sulla Giustizia e per le Amministrative, un gru… - fracarelli : @CoffeeBreakLa7 chieda alla Sua ospite come mai Salvini è così silenzioso sul referendum - MaxLandra : RT @RobertoMerlino1: Cioè…uno dovrebbe andare a votare 5 referendum abrogativi sulla Giustizia promossi dal”genio” #Salvini per far piacere… -