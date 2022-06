Referendum – Lega: mascherine schiaffo alla partecipazione (Di martedì 7 giugno 2022) Referendum – Lega: le mascherine obbligatorie ennesimo schiaffo alla partecipazione – Mascherina obbligatoria e più di 6,5 milioni di euro per acquistare le protezioni per chi lavorerà ai seggi. Ennesimo schiaffo alla partecipazione popolare in vista dei Referendum sulla Giustizia, su cui la Lega chiede un intervento del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Silenzio mediatico – aggiunge il comunicato della Lega – e di gran parte della politica, un solo giorno per votare, data praticamente estiva e ora complicazioni burocratiche: anche per questo Roberto Calderoli (Lega, nella foto) e Irene Testa (Partito radicale) stanno facendo uno sciopero della fame. Leggi su romadailynews (Di martedì 7 giugno 2022): leobbligatorie ennesimo– Mascherina obbligatoria e più di 6,5 milioni di euro per acquistare le protezioni per chi lavorerà ai seggi. Ennesimopopolare in vista deisulla Giustizia, su cui lachiede un intervento del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio. Silenzio mediatico – aggiunge il comunicato della– e di gran parte della politica, un solo giorno per votare, data praticamente estiva e ora complicazioni burocratiche: anche per questo Roberto Calderoli (, nella foto) e Irene Testa (Partito radicale) stanno facendo uno sciopero della fame.

