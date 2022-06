Referendum, alla Fondazione An l’appello al voto: “Al di là del quorum va dato un segnale” (Di martedì 7 giugno 2022) Il titolo del convegno organizzato da Realtà Nuova alla Fondazione An non lasciava adito a dubbi: “Per una giustizia giusta, perché votiamo sì ai Referendum”. E Domenico Gramazio lo ha sintetizzato con la consueta passione. «Oggi ci troviamo in questa battaglia referendaria e diciamo con forza che siamo per 5 Sì. Riconosciamo che c’è un potere assoluto ed è quello dei magistrati». Il direttore di Realtà Nuova ha ricordato che «si vota solo domenica ed è il primo week end importante dell’estate. Hanno fatto chiaramente una scelta, quella di non far arrivare gli italiani al voto». Evocando i tempi della militanza giovanile Gramazio ha ricordato «quando i problemi della giustizia li abbiamo subiti sulla nostra pelle. Ricordo che c’era un gruppo di giovani avvocati a disposizione 24 ore su ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Il titolo del convegno organizzato da Realtà NuovaAn non lasciava adito a dubbi: “Per una giustizia giusta, perché votiamo sì ai”. E Domenico Gramazio lo ha sintetizzato con la consueta passione. «Oggi ci troviamo in questa battaglia referendaria e diciamo con forza che siamo per 5 Sì. Riconosciamo che c’è un potere assoluto ed è quello dei magistrati». Il direttore di Realtà Nuova ha ricorche «si vota solo domenica ed è il primo week end importante dell’estate. Hanno fatto chiaramente una scelta, quella di non far arrivare gli italiani al». Evocando i tempi della militanza giovanile Gramazio ha ricor«quando i problemi della giustizia li abbiamo subiti sulla nostra pelle. Ricordo che c’era un gruppo di giovani avvocati a disposizione 24 ore su ...

GianlucaVasto : Il Saudita ha dichiarato che vota 5 si al referendum. Per gli svogliati, a questo punto, non serve nemmeno leggere… - Chiaraema1 : RT @fdragoni: Vi trituro i testicoli per il resto dei vostri giorni facendovi ascoltare EDOARDO VIANELLO se non andate a votare il #REFEREN… - Mariann46409026 : RT @dianaterza: Mascherina obbligatoria per andare a votare Si entra uno alla volta distanziati dalle forze dell'ordine: è evidente il fin… - bsdimpianti2001 : RT @dianaterza: Mascherina obbligatoria per andare a votare Si entra uno alla volta distanziati dalle forze dell'ordine: è evidente il fin… - lozirion : @Pandivia1 Di nuovo, dimostri di non sapere un cazzo, non farti domande e parlare a vanvera. Se avessi approfondit… -