Referendum a rischio flop, Salvini disperato annuncia ricorso contro l’obbligo di mascherina al seggio (Di martedì 7 giugno 2022) Matteo Salvini torna alla carica sui Referendum sulla giustizia. Aprendo un nuovo fronte contro l’obbligo di mascherina al seggio. Dopo le proteste per la censura che, a suo avviso, si sarebbe abbattuta da parte dei media contro i cinque quesiti sulla Giustizia sui quali gli italiani saranno chiamati a votare domenica prossima, ora il leader della Lega spara ad alzo zero contro la misura anti-Covid “incredibilmente” prevista entrare in cabina. “Faremo ricorso – ha annunciato, ospite di Mattino Cinque su Mediaset –. Ormai puoi andare ovunque senza mascherina mentre domenica 12 giugno, con 40 gradi, se vai al seggio a Milano o a Roma senza mascherina non ti fanno votare. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Matteotorna alla carica suisulla giustizia. Aprendo un nuovo frontedial. Dopo le proteste per la censura che, a suo avviso, si sarebbe abbattuta da parte dei mediai cinque quesiti sulla Giustizia sui quali gli italiani saranno chiamati a votare domenica prossima, ora il leader della Lega spara ad alzo zerola misura anti-Covid “incredibilmente” prevista entrare in cabina. “Faremo– hato, ospite di Mattino Cinque su Mediaset –. Ormai puoi andare ovunque senzamentre domenica 12 giugno, con 40 gradi, se vai ala Milano o a Roma senzanon ti fanno votare. ...

Advertising

gaetct : @LucioMalan io andrò a votare senza mascherina, non possono togliere il diritto inalienabile dato dalla costituzion… - gaetct : @GiocatricePerTE Fai il loro gioco, io andrò a votare senza mascherina, non possono togliere il diritto inalienabil… - ItaliaalCentro_ : Referendum n.2 - Eliminazione dell’abuso della carcerazione preventiva - esclude la custodia cautelare in caso di r… - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: REFERENDUM GIUSTIZIA / COSA PREVEDONO I QUESITI 2. Stop alle misure cautelari per il rischio di nuovi reati: ecco cosa… - RossanaGiannan2 : @StefanoCasati7 @Anna60428530 @Ponkia3 E guarda caso il referendum su questa delicatissima questione non si fa. Xch… -