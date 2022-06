Reddito di cittadinanza, il 54% degli italiani lo vuole abolire. Qualcuno avverta Conte (Di martedì 7 giugno 2022) Il 54% degli italiani vuole abolire il Reddito di cittadinanza, mentre meno della metà, il 25%, ritiene che vada mantenuto. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 che, non potendo sondare il gradimento dei partiti per l’imminenza delle elezioni, si concentra ora su temi stringenti del dibattito politico. La domanda rivolta al campione è stata: «Se ci dovesse essere un referendum per abolire il Reddito di cittadinanza, quale sarebbe la sua scelta?». E la scelta degli italiani non lascia margini di dubbio: «Come si vedete – ha sottolineato Enrico Mentana – c’è un orientamento molto netto». Il 54% degli italiani vuole ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Il 54%ildi, mentre meno della metà, il 25%, ritiene che vada mantenuto. È quanto emerge dal sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 che, non potendo sondare il gradimento dei partiti per l’imminenza delle elezioni, si concentra ora su temi stringenti del dibattito politico. La domanda rivolta al campione è stata: «Se ci dovesse essere un referendum perildi, quale sarebbe la sua scelta?». E la sceltanon lascia margini di dubbio: «Come si vedete – ha sottolineato Enrico Mentana – c’è un orientamento molto netto». Il 54%...

Advertising

fattoquotidiano : Solita litania. La realtà dice altro. Gli imprenditori lamentano mancanza di personale per la “concorrenza” del red… - fleinaudi : Il Reddito di Cittadinanza e il Salario Minimo non sono due cose diverse, sono due cose opposte. La @fleinaudi lo… - ricpuglisi : Tassiamo tutti i redditi al 100% e poi diamo a tutti un reddito di cittadinanza pari al reddito medio. - IVALDO1962 : RT @filipporapisar1: Che brutto risveglio per i renziology dopo lo SPREAD a 220 stamattina gli tocca sentire pure che l’EUROPA CI CHIEDE: s… - LelloEsposito5 : RT @DavideR46325615: Giuseppe Conte:'Referendum su Reddito Di Cittadinanza? È inutile perdere tempo in referendum che non hanno successo. S… -