Real Madrid, Asensio avvisa: “Tre possibilità per il mio futuro, potrei anche andare via” (Di martedì 7 giugno 2022) L’attaccante del Real Madrid, Marco Asensio, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola, ha parlato della sua situazione contrattuale con i Blancos: “C’è stato un periodo in cui ho giocato con continuità e adesso sto cercando un momento di forma che non duri solo per pochi mesi, ma per tutta la stagione. Mi manca un anno di contratto e ora sono concentrato sulla Nazionale. Quando sarà finita, parleremo. Vedremo cosa farò del mio futuro”. “Ci sono tre possibilità: il rinnovo con il Real Madrid, l’addio immediato oppure la permanenza per un’altra stagione rispettando il contratto per poi andare altrove. Il mio futuro non deve dipendere dal fatto che avrò o meno un posto nel prossimo Mondiale. C’è una ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) L’attaccante del, Marco, nel corso di una conferenza stampa dal ritiro della Nazionale spagnola, ha parlato della sua situazione contrattuale con i Blancos: “C’è stato un periodo in cui ho giocato con continuità e adesso sto cercando un momento di forma che non duri solo per pochi mesi, ma per tutta la stagione. Mi manca un anno di contratto e ora sono concentrato sulla Nazionale. Quando sarà finita, parleremo. Vedremo cosa farò del mio”. “Ci sono tre: il rinnovo con il, l’addio immediato oppure la permanenza per un’altra stagione rispettando il contratto per poialtrove. Il mionon deve dipendere dal fatto che avrò o meno un posto nel prossimo Mondiale. C’è una ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - EnricoTurcato : Hanno vinto la Champions, hanno celebrato il loro successo e ora giustamente chiedono chiarezza e spiegazioni per q… - SimoneTogna : #Tchouameni: 'Nel 2018 l'Inter lo voleva, bastavano 3 milioni di euro'. Ora il calciatore potrebbe essere acquistat… - carrillo_elissa : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco - kickpapernews : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @realmadrid | È fatta per #Tchouamèni dal @AS_Monaco -