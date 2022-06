Rahhal Amarri | l’uomo che al lido dei Gabbiani è morto per salvare due bambini dalle onde

Advertising

AGI - Il gestore di un lido nel Casertano è morto per infarto dopo aver salvato due bambini che stavano annegando . Il fatto è accaduto a Castel Volturno., di origine marocchina, gestore del lido Gabbiani a Castel Volturno, aveva 42 anni. Quando ha visto i due bambini in difficoltà al largo tra le onde urlare per attirare l'attenzione di ...La vittima è, un 45enne di origine marocchina, da quasi vent'anni residente nel Comune del litorale casertano, dove gestiva il Lido dei Gabbiani all'interno del Villaggio Coppola, dove ...Il magazine che racconta le storie più condivise e chiacchierate sui social media e genera discussione attorno ai grandi temi dell’attualità.Il gestore di un lido nel Casertano è morto per infarto dopo aver salvato due bambini che stavano annegando. E' successo oggi pomeriggio a Castel Volturno. Rahhal Amarri, di origine marocchina, gestor ...