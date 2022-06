Ragusa Rugby, torna il Trofeo Cappello (Di martedì 7 giugno 2022) Ragusa – Sei clubs partecipanti, 12 formazioni in campo, oltre 150 presenti, per un ritorno che ha il sapore della ripartenza. Il Trofeo Cappello, storico evento organizzato dal Ragusa Rugby, torna alla grande, dopo lo stop causa pandemia Covid. E con presenze importanti, quali i Cavalieri Messina, Messina, i Fenici di Marsala, i Briganti di Librino e il Cus Catania. L’evento è in programma domenica, alle 9. Diciassettesima edizione, e sesta del Ragusa Città Barocca, con le categorie Under 11 e 13 impegnate.E durante tutta la manifestazione, ampio e gustoso terzo tempo nel village dello stadio di via Forlanini. “E’ un grande ritorno – sottolinea il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale – siamo molto contenti, perchè il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– Sei clubs partecipanti, 12 formazioni in campo, oltre 150 presenti, per un ritorno che ha il sapore della ripartenza. Il, storico evento organizzato dalalla grande, dopo lo stop causa pandemia Covid. E con presenze importanti, quali i Cavalieri Messina, Messina, i Fenici di Marsala, i Briganti di Librino e il Cus Catania. L’evento è in programma domenica, alle 9. Diciassettesima edizione, e sesta delCittà Barocca, con le categorie Under 11 e 13 impegnate.E durante tutta la manifestazione, ampio e gustoso terzo tempo nel village dello stadio di via Forlanini. “E’ un grande ritorno – sottolinea il presidente del, Erman Dinatale – siamo molto contenti, perchè il ...

