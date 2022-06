Racconti pugliesi 2022 | concorso letterario | proroga dei termini di scadenza Historica edizioni

Leggi su noinotizie

(Di martedì 7 giugno 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: La casa editricehato ididella nuova edizione del“. Gli autori emergenti hanno tempo fino al 25 giugnoper inviare il proprio racconto. Ilè riservato alle persone nate, residenti o domiciliate in Puglia. La partecipazione è gratuita ed è aperta ai cittadini italiani e stranieri. Ciascun autore può inviare un solo racconto, a tema libero e redatto in lingua italiana. È fondamentale che l’elaborato sia inedito o, al massimo, già pubblicato soltanto nel formato digitale. I manoscritti non devono superare le 10.000 battute spazi ...