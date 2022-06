Quello straordinario incontro di Alda Merini con Gesù (Di martedì 7 giugno 2022) L’incontro tra una delle più grandi poetesse di sempre e il Signore: attraverso le sue parole si ha infatti la possibilità di fare esperienza del Dio che si manifesta nella storia. Le sue parole sono rimaste nella storia e grazie ad esse è possibile intravedere, nella sofferenza, la via di uscita verso la Salvezza più L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 giugno 2022) L’tra una delle più grandi poetesse di sempre e il Signore: attraverso le sue parole si ha infatti la possibilità di fare esperienza del Dio che si manifesta nella storia. Le sue parole sono rimaste nella storia e grazie ad esse è possibile intravedere, nella sofferenza, la via di uscita verso la Salvezza più L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Made94065409 : @Michela97197292 Io no, ma non perché voglio offenderlo semplicemente ho troppo rispetto per le parole umanamente s… - LombardiaCislFp : RT @cislfp: Quattro anni senza #PierreCarniti ?? Lo vogliamo ricordare con lo storico saluto, inviato alle delegate e ai delegati al congre… - JessicaLupo17 : @NellyP1905 Umanamente straordinario x me lo rimane,sull approccio cn le persone ho un altra idea, finto intellettu… - BraidoSergio : @FrancescoLollo1 Di straordinario c'è stato solo i ns vecchi,che dal nulla hanno fatto grande l'Italia,Questi attua… - viviconcoerenza : RT @ilapazzagioia: Si cambia opinione non perché la ship non sia andata in porto, ma perché ciò che ha detto/fatto assume un senso diverso… -