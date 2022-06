"Quello che non ha detto": la rabbia del Torino contro Andrea Belotti, perché finisce malissimo (Di martedì 7 giugno 2022) Martedì sera contro l'Ungheria spera di chiudere al meglio la sua stagione Andrea Belotti, rispetto alla gara spenta e opaca nella Finalissima contro l'Argentina, dove è partito titolare complice anche il k.o. di Ciro Immobile. contro la Germania sabato in Nations League, invece, è sempre rimasto in panca, e anche di fronte alla Nazionale di Marco Rossi il capitano del Toro partirà in panca. L'ultimo impegno prima delle meritate vacanze, scrive La Stampa, dato la stanchezza di un'annata impegnativa e la voglia del c.t. Roberto Mancini di esplorare nuove alternative. Il messaggio in difesa di Belotti da Coverciano: “Sto valutando” Poi ci sarà da decidere del proprio futuro, ma Quello che è certo è che la fine della storia con il club granata meritasse un finale ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Martedì seral'Ungheria spera di chiudere al meglio la sua stagione, rispetto alla gara spenta e opaca nella Finalissimal'Argentina, dove è partito titolare complice anche il k.o. di Ciro Immobile.la Germania sabato in Nations League, invece, è sempre rimasto in panca, e anche di fronte alla Nazionale di Marco Rossi il capitano del Toro partirà in panca. L'ultimo impegno prima delle meritate vacanze, scrive La Stampa, dato la stanchezza di un'annata impegnativa e la voglia del c.t. Roberto Mancini di esplorare nuove alternative. Il messaggio in difesa dida Coverciano: “Sto valutando” Poi ci sarà da decidere del proprio futuro, mache è certo è che la fine della storia con il club granata meritasse un finale ...

Advertising

Mov5Stelle : Quello che noi chiediamo da anni, in totale solitudine, ora ce lo chiede anche l'Europa con una direttiva che fissa… - marcodimaio : C’è un grande spazio politico a cui dare forma. Quello di chi si riconosce nell’agenda Draghi, che lo ha voluto al… - _Nico_Piro_ : Altrettanto perfetto è il coro del PUB, il Pensiero Unico Bellicista, quello che toglie dignità a chiunque chieda p… - utini19 : RT @Biante74: Comunque potranno dire quello che vogliono, ripeto pur non essendo un 5S ma voterò @GiuseppeConteIT senza dubbio, erano anni… - 5e5curioso1965 : Quell'immagine, quella nello specchio: non sei tu. #IlFattoChe quella superficie rifletta una donna con i capelli l… -