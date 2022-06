Qualità della vita per i giovani, Roma terzultima ma anche Milano in fondo: sul podio Piacenza, Ferrara e Ravenna (Di martedì 7 giugno 2022) Su 107 province italiane, Roma è una delle meno vivibili per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Lo afferma il Sole24Ore nella nuova classifica sulla Qualità della vita divisa per fasce d’età (bambini, giovani e anziani) e misurata attraverso 12 indicatori. La città eterna si è piazzata al 105esimo posto. Ma se la capitale politica piange, quella economica non ride. Per trovare Milano bisogna scorrere la graduatoria “giovane” fino al numero 95. Sul podio delle province più indicate per vivere al meglio la giovinezza, spiccano tre città dell’Emilia-Romagna: Piacenza al primo posto e, a seguire, Ferrara e Ravenna. Le peggiori – Quattro i parametri che hanno compromesso la performance sia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Su 107 province italiane,è una delle meno vivibili per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Lo afferma il Sole24Ore nella nuova classifica sulladivisa per fasce d’età (bambini,e anziani) e misurata attraverso 12 indicatori. La città eterna si è piazzata al 105esimo posto. Ma se la capitale politica piange, quella economica non ride. Per trovarebisogna scorrere la graduatoria “giovane” fino al numero 95. Suldelle province più indicate per vivere al meglio la giovinezza, spiccano tre città dell’Emilia-gna:al primo posto e, a seguire,. Le peggiori – Quattro i parametri che hanno compromesso la performance sia di ...

