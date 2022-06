Quale potrebbe essere il vero motivo che ha spinto Giovanni Vezzoli a uccidere il figlio della sua badante (Di martedì 7 giugno 2022) I contorni della vicenda sul delitto di Gambolò, paese in provincia di Pavia, sono ancora da delineare: a spingere Giovanni Vezzoli a uccidere il figlio 43enne della sua badante, sparandogli con un fucile da caccia, potrebbe essere stata una questione di natura economica: questo il vero motivo dell’omicidio. Dunque, non un rimprovero da parte della vittima per una “attenzione di troppo” che l’85enne avrebbe riservato a sua madre, ma la richiesta di regolarizzare la posizione lavorativa della donna. Thomas Achille Mastrandrea aveva, infatti, voluto incontrare il datore di lavoro della madre per fare chiarezza sul suo ruolo di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) I contornivicenda sul delitto di Gambolò, paese in provincia di Pavia, sono ancora da delineare: a spingereil43ennesua, sparandogli con un fucile da caccia,stata una questione di natura economica: questo ildell’omicidio. Dunque, non un rimproda partevittima per una “attenzione di troppo” che l’85enne avrebbe riservato a sua madre, ma la richiesta di regolarizzare la posizione lavorativadonna. Thomas Achille Mastrandrea aveva, infatti, voluto incontrare il datore di lavoromadre per fare chiarezza sul suo ruolo di ...

