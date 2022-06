PSG, Pochettino: “L’obbiettivo del club è vincere la Champions League a tutti i costi” (Di martedì 7 giugno 2022) Il tecnico del PSG Mauricio Pochettino, intervistato dall’Equipe, ha commentato la stagione appena conclusa e parlato degli obiettivi futuri del club. “Con le aspettative e lo spogliatoio che abbiamo, questa stagione è stata una curva di apprendimento continuo. Eravamo a un passo dall’eliminazione del Real Madrid, così come Chelsea, City e Liverpool. Abbiamo vinto come Ancelotti, Blanc e altri allenatori. Ma c’è molta impazienza nel club. Penso che troveremo il giusto accordo perché i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza possano andare tutti nella stessa direzione”. Queste il suo commento alla stagione trascorsa, successivamente poi l’allenatore ha parlato degli obbiettivi con il club parigino per il futuro: “Il PSG vuole disperatamente conquistare la Champions ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Il tecnico del PSG Mauricio, intervistato dall’Equipe, ha commentato la stagione appena conclusa e parlato degli obiettivi futuri del. “Con le aspettative e lo spogliatoio che abbiamo, questa stagione è stata una curva di apprendimento continuo. Eravamo a un passo dall’eliminazione del Real Madrid, così come Chelsea, City e Liverpool. Abbiamo vinto come Ancelotti, Blanc e altri allenatori. Ma c’è molta impazienza nel. Penso che troveremo il giusto accordo perché i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza possano andarenella stessa direzione”. Queste il suo commento alla stagione trascorsa, successivamente poi l’allenatore ha parlato degli obbiettivi con ilparigino per il futuro: “Il PSG vuole disperatamente conquistare la...

