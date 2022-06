Psg, l’ex Roma Leandro Paredes: “Rimarrò qui la prossima stagione” (Di martedì 7 giugno 2022) Leandro Paredes non ha dubbi sul suo futuro: “Rimarrò al Paris Saint-Germain la prossima stagione“. Il calciatore, ex Roma, era dato come uno dei nomi presenti sulla presunta lista di partenti del Psg, assieme a Mauro Icardi e Danilo Pereira. Stando a quanto riportato dall’Equipe però, il 27enne vuole rimanere nel club parigino. Secondo il quotidiano francese, il centrocampista argentino ha ribadito ai dirigenti del Psg di non voler lasciare il club. Il giocatore, che vanta 69 presenze in tre stagioni sotto la Torre Eiffel, era stato accostato negli ultimi giorni proprio alla Roma, che è sul mercato a caccia di un nome per la regia. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022)non ha dubbi sul suo futuro: “al Paris Saint-Germain la“. Il calciatore, ex, era dato come uno dei nomi presenti sulla presunta lista di partenti del Psg, assieme a Mauro Icardi e Danilo Pereira. Stando a quanto riportato dall’Equipe però, il 27enne vuole rimanere nel club parigino. Secondo il quotidiano francese, il centrocampista argentino ha ribadito ai dirigenti del Psg di non voler lasciare il club. Il giocatore, che vanta 69 presenze in tre stagioni sotto la Torre Eiffel, era stato accostato negli ultimi giorni proprio alla, che è sul mercato a caccia di un nome per la regia. SportFace.

Advertising

sportface2016 : L'ex Roma Leandro #Paredes: 'Rimarrò al #Psg la prossima stagione' - AvarelloValerio : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… - StefaniaStefyss : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… - Roberta_Siro : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… - davideinno85 : RT @LeonettiFrank: Mercato Juve in più fasi, priorità gli arrivi a zero di Pogba e Di Maria (le parti trattano per la soluzione positiva pe… -