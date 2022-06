Proposte, retribuzioni, precari: tutto quello che c’è da sapere sul salario minimo (Di martedì 7 giugno 2022) L’imminente approvazione di una Direttiva sul salario minimo, anticipata dall’accordo politico raggiunto in questi giorni presso le istituzione comunitarie, rimette al centro del dibattito un tema dai grandi risvolti tecnici e politici. La proposta di Direttiva, una volta che sarà approvata dal Parlamento europeo e ratificata dal Consiglio UE, avrà un forte impatto politico, ma un limitato impatto tecnico nel nostro Paese: la proposta, infatti, vincola all’adozione di meccanismi in grado di assicurare un salario minimo solo per quei paesi dove non c’è una legge sul tema o, in alternativa, un’adeguata copertura dei contratti collettivi. L’Italia ricade proprio in questa situazione: pur non avendo una legge sul salario minimo, ha un’ampia diffusione della contrattazione collettiva, e ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) L’imminente approvazione di una Direttiva sul, anticipata dall’accordo politico raggiunto in questi giorni presso le istituzione comunitarie, rimette al centro del dibattito un tema dai grandi risvolti tecnici e politici. La proposta di Direttiva, una volta che sarà approvata dal Parlamento europeo e ratificata dal Consiglio UE, avrà un forte impatto politico, ma un limitato impatto tecnico nel nostro Paese: la proposta, infatti, vincola all’adozione di meccanismi in grado di assicurare unsolo per quei paesi dove non c’è una legge sul tema o, in alternativa, un’adeguata copertura dei contratti collettivi. L’Italia ricade proprio in questa situazione: pur non avendo una legge sul, ha un’ampia diffusione della contrattazione collettiva, e ...

