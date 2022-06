"Pronto, sono Carlo Ancelotti: prendetelo". La telefonata che spalanca le porte (Di martedì 7 giugno 2022) Ha alzato il telefono e di fatto ha messo una buona parola con i dirigenti del Blackburn Rovers per far accomodare in panchina Duncan Ferguson. Carlo Ancelotti è fatto così, non scorda i suoi collaboratoti fidati e dunque li aiuta anche nel corso della loro carriera. Ed è stato così per l'ex attaccante scozzese collaboratore di Re Carlo per 18 mesi sulla panchina dell'Everton. Ancelotti ha preso il telefono e ha chiamato i dirigenti dei Rovers. La squadra che milita in Championship ha appena esonerato Tony Mowbray e ora si affida a Ferguson. E per chiudere la trattativa con l'ex collaboratore di Ancelotti, è stata necessaria una telefonata da parte del tecnico del Real Madrid che di fatto ha spalancato le porte a Ferguson per questa nuova ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Ha alzato il telefono e di fatto ha messo una buona parola con i dirigenti del Blackburn Rovers per far accomodare in panchina Duncan Ferguson.è fatto così, non scorda i suoi collaboratoti fidati e dunque li aiuta anche nel corso della loro carriera. Ed è stato così per l'ex attaccante scozzese collaboratore di Reper 18 mesi sulla panchina dell'Everton.ha preso il telefono e ha chiamato i dirigenti dei Rovers. La squadra che milita in Championship ha appena esonerato Tony Mowbray e ora si affida a Ferguson. E per chiudere la trattativa con l'ex collaboratore di, è stata necessaria unada parte del tecnico del Real Madrid che di fatto hato lea Ferguson per questa nuova ...

