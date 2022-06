Probabili formazioni Svezia-Italia Under 21 | qualificazioni Europei 2023

(Di martedì 7 giugno 2022) Ledi21, match del gruppo F di qualificazione ai prossimidi categoria del. Si gioca alle 18:00 di giovedì 9 giugno ad Helsingborg. Prosegue il duello per la vetta del girone con gli azzurrini che vogliono blindare il primo posto. Spazio a Carnesecchi tra i pali, mentre Miretti dovrebbe trovare nuovamente posto dopo il forfait di Fagioli. Tra i possibili titolari anche Gianluca Gaetano che ha già rappresentato l’in tutte legiovanili, dall’15 all’20, e a maggio ha partecipato allo stage per calciatori di interesse nazionale della Nazionale maggiore.U21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, ...

LEITALIA (4 - 3 - 3) : Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Spinazzola; Barella, Cristante, Locatelli; Gnonto, Scamacca, Raspadori. CT Mancini. UNGHERIA (3 - 4 - 2 - 1) : ...Germania - Inghilterra è una partita valida per la seconda giornata di Nations League ed è in programma martedì alle 20:45: tv,e pronostici. GERMANIA " INGHILTERRA - martedì ore 20:45 Una rivalità antica, che spesso travalica il calcio e rimanda a ben altre epoche, rinverditasi recentemente grazie all'...Le probabili formazioni di Svezia-Italia Under 21, match del gruppo F di qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2023. Si gioca alle 18:00 di giovedì 9 giugno ad Helsingborg. Prosegue il ...Si giocherà questa sera alle ore 20.45, allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, la sfida tra Italia e Ungheria, valida per la seconda giornata del girone C della Lega A di Nations League. Di seguito le ...