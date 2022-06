Preparavano attentati in Europa | 14 arresti in Italia | il capo era rifugiato dal 2015

Advertising

Vanza70 : @RICKDECKARD1962 E gli estremisti che preparavano attentati? -

Tre anni fa, i Grazianoun'altra strage per eliminare la moglie e il figlio del boss ... ma non con le stesse modalità deglifatti fino a quel momento'. Nel processo che seguì, le ...Karl Lauterbach, ministro della Salute tedesco Roma, 14 aprile 2022 - Estremisti no vax e negazionisti Covidin Germaniae rapimenti di figure pubbliche famose, fra cui il ministro della Sanità Karl Lauterbach . La rilevazione è arrivata dalle autorità di Coblenza, dopo che la polizia ...Si tratta di una cellula terroristica riconducibile ad un più ampio gruppo di giovani pakistani, auto-denominatosi “Gruppo Gabar ”, contatti diretti dell’attentatore Hassan Zaher Mahmood, il 27enne pa ...CECCHI: “ABBIAMO LAVORATO MOLTO PER QUESTA OCCASIONE DI AVVICINAMENTO ALLA NAUTICA CHE E’ ANCHE UN’OPPORTUNITA’ PER PREPARARE DIPORTISTI PIU’ CONSAPEVOLI E ATTENTI ALLA SICUREZZA IN MARE”. Da domani, ...