(Di martedì 7 giugno 2022) Una donna di 90 anni e la figlia di 60 sono state aggredite, a Jesi, in provincia di Ancona, mentre raccoglievano i pomodori in un campo. Il responsabile delle violenze è un diciottenne che – descritto come fuori di sé – secondo il racconto delle due vittime ha scavalcato una recinzione e ha prima colpito a ripetizione con calci e pugni l’anziana, poi si è scagliato contro la figlia dellaaccorsa per soccorrere la madre. Il giovane è poi fuggito scavalcando le reti. Le due donne sono state ricoverate all’ospedale e in particolare l’anziana ne avrà per 60 giorni per le gravi ferite subite (la figlia ha avuto invece una prognosi di 10 giorni). Sul caso hanno indagato i carabinieri e allail ragazzo si è presentato in caserma spontaneamente, accompagnato dal padre. Ora è indagato a piede a ...

Advertising

fattoquotidiano : Prende a botte una novantenne senza motivo dopo la festa di fine scuola: denunciato - barellismo19 : @JFCmarco Non ci arrivano proprio ahahah Sono tutte gasate perché odiano gli uomini e quindi se una prende e fracas… - Daniele__26 : @DiMarzio A Gianlu, ma perché inventare cose. Poi se qualcuno ti prende a botte di sarcasmo, ha pure ragione - marssxhl : e certo e mo lo riaccompagna a casa e si prende cura di lui perché louis è mezzo morto ma veramente harry se non ti prendo a botte - i_ponzo : @bassa_max @GiorgiaMeloni È ma chi prende le botte lo sappiamo -

Il Fatto Quotidiano

Ma il paziente non intende aspettare: si scaglia contro l'infermiera, strappandole la mascherina dal volto, polidi mira il medico: "Lo accolgo per tranquillizzarlo e lui mi sputa dritto in ...... si fa consegnare la radiolina rossa di Perin, perde il registratore del Greco e finisce in, ... perché lui è vivo,a pugni l'apparecchiatura, interrompendo cosí le comunicazioni in corso, ... Prende a botte una novantenne senza motivo dopo la festa di fine scuola: denunciato Leonard Marku, marito della 35enne massacrata di botte e poi uccisa, non riesce a darsi pace: "Mi sembra di vivere in un film. Ormai non dormo più e sto cadendo in depressione: la vita è finita" ...«Poco prima delle 16.30 nel momento in cui apriamo per accettarlo, il paziente, strappa la mascherina dalla faccia all’infermiera e chiede di vedermi, lo accolgo per tranquillizzarlo e lui mi sputa dr ...