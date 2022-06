Precipita nel crepaccio durante l'escursione in montagna: Ecaterina trovata morta dopo 48 ore (Di martedì 7 giugno 2022) Era scomparsa dal 5 giugno, Ecaterina Danila, l'escursionista ritrovata senza vita al Colle del Nivolet, nel territorio comunale di Ceresole Reale (Torino). Originaria della Romania, la 30enne viveva ... Leggi su leggo (Di martedì 7 giugno 2022) Era scomparsa dal 5 giugno,Danila, l'escursionista risenza vita al Colle del Nivolet, nel territorio comunale di Ceresole Reale (Torino). Originaria della Romania, la 30enne viveva ...

