Polizia Postale avvisa : attenzione agli annunci sulla locazione di case per le vacanze (Di martedì 7 giugno 2022) Con l'arrivo dell'estate, aumentano sul web gli annunci relativi alla locazione di case vacanze a prezzi estremamente vantaggiosi, con richieste di pagamento anticipato non tracciabili. Per evitare di incorrere in potenziali truffe, si consiglia di verificare su internet se l'annuncio è stato già segnalato come fraudolento da altri utenti, che le foto siano originali o, seppur autentiche, che non siano riferibili ad altri annunci e, ove possibile, di concludere i contratti personalmente. Scegliete metodi di pagamento sicuri, saldando l'importo dovuto esclusivamente attraverso il sito su cui è presente l'annuncio. Fonte : https://www.commissariatodips.it/

