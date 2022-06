Politica italiana: aspettando il voto c’è chi si ricompatta, chi si tira per la maglietta, e chi ‘cavalca’ l’onda (Di martedì 7 giugno 2022) Domenica in diversi comuni italiani andranno in scena le votazioni che, insieme al referendum, sono il banco di prova ideale per i vari schieramenti politici del Paese, al momento tenuti sapientemente ‘a bacchetta’ dal premier Draghi. Ma è abbastanza evidente che sotto le ceneri cova un fuoco pronto a sprigionarsi, per divorare quanto prima tutto e tutti. Dunque, conflitto ucraino a parte, da qualche giorno ciascun leader ha timidamente ricominciato a far ‘Politica’. Da Renzi (che in realtà è l’unico a non aver mai smesso di proporre e proporsi), che sta lavorando per abolire il Rdc – a suo dire causa di tutti i mali economici italici – a Conte, che si sta battendo per il salario minimo garantito, fra l’altro oggi ‘passato’ anche a livello europeo. E poi ecco il Pd (che a livello locale, come a Roma, complice il termovalorizzatore, sono ora ‘in guerra’ col M5s), la ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 giugno 2022) Domenica in diversi comuni italiani andranno in scena le votazioni che, insieme al referendum, sono il banco di prova ideale per i vari schieramenti politici del Paese, al momento tenuti sapientemente ‘a bacchetta’ dal premier Draghi. Ma è abbastanza evidente che sotto le ceneri cova un fuoco pronto a sprigionarsi, per divorare quanto prima tutto e tutti. Dunque, conflitto ucraino a parte, da qualche giorno ciascun leader ha timidamente ricominciato a far ‘’. Da Renzi (che in realtà è l’unico a non aver mai smesso di proporre e proporsi), che sta lavorando per abolire il Rdc – a suo dire causa di tutti i mali economici italici – a Conte, che si sta battendo per il salario minimo garantito, fra l’altro oggi ‘passato’ anche a livello europeo. E poi ecco il Pd (che a livello locale, come a Roma, complice il termovalorizzatore, sono ora ‘in guerra’ col M5s), la ...

