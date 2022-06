Politano ha chiesto la cessione | vuole una squadra che gli dia più spazio da titolare

Advertising

sportmediaset : Koulibaly-Napoli, aria di addio. Deulofeu vicino, Bernardeschi stuzzica #Napoli #Koulibaly #Calciomercato - susydigennaro : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Koulibaly e Politano hanno chiesto la cessione, Deulofeu più vicino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Koulibaly e Politano hanno chiesto la cessione, Deulofeu più vicino - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MEDIASET - Napoli, Koulibaly e Politano hanno chiesto la cessione, Deulofeu più vicino - napolimagazine : MEDIASET - Napoli, Koulibaly e Politano hanno chiesto la cessione, Deulofeu più vicino -

Sport Mediaset

Calciomercato Napoli:avrebbela cessione e gli azzurri avrebbero già individuato due nomi per sostituirlo L'avventura di Matteoal Napoli sarebbe giunta al capolinea. Come riportato dal Corriere ...... Federico Bernardeschi Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Matteohaal Napoli di essere ceduto: vuole cambiare aria. La cosa facilita la trattativa per Bernardeschi, che ... Mercato Napoli: Koulibaly ha chiesto la cessione come Politano; Deulofeu più vicino e Bernardeschi stuzzica - Sportmediaset ForzAzzurri.net - Politano ha chiesto la cessione, vuole una squadra che gli garantisca più spazio da titolare ...L’edizione odierna di Sportmediaset ha fatto il punto sul mercato in uscita in casa Napoli. Secondo il portale Matteo Politano ha chiesto di essere ceduto. L’ esterno azzurro infatti vorrebbe lasciare ...