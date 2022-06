Politano chiede la cessione: due nomi in alternativa per il Napoli (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 2020 Matteo Politano gioca nelle fila del Napoli ed ha collezionato in questi anni 85 presenze e realizzato 17 gol, di cui 12 nello scorso anno e solo 5 in quello corrente, tra tutte le varie competizioni. L’esterno destro ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma le strade con la società azzurra potrebbero separarsi molto prima. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport sul quotidiano di oggi, infatti, il calciatore del Napoli classe ’93 ha chiesto la cessione alla società, intenzionato a realizzare il proprio futuro altrove. Nel caso in cui le sue richieste vengano accettate, ovviamente, il ds Giuntoli si prepara a individuare dei validi sostituti. FOTO: Getty Images, Politano Il primo nome sul taccuino è l’ormai tanto chiacchierato Federico Bernardeschi. L’esterno della ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 2020 Matteogioca nelle fila deled ha collezionato in questi anni 85 presenze e realizzato 17 gol, di cui 12 nello scorso anno e solo 5 in quello corrente, tra tutte le varie competizioni. L’esterno destro ha il contratto in scadenza a giugno 2024, ma le strade con la società azzurra potrebbero separarsi molto prima. Secondo quanto riportato dal Corriere dello sport sul quotidiano di oggi, infatti, il calciatore delclasse ’93 ha chiesto laalla società, intenzionato a realizzare il proprio futuro altrove. Nel caso in cui le sue richieste vengano accettate, ovviamente, il ds Giuntoli si prepara a individuare dei validi sostituti. FOTO: Getty Images,Il primo nome sul taccuino è l’ormai tanto chiacchierato Federico Bernardeschi. L’esterno della ...

