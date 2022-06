Pochettino: «Il Psg ha vinto il campionato come il City, nel club c’è molta impazienza» (Di martedì 7 giugno 2022) L’Equipe scrive: “a quanto pare le vacanze relax sciolgono la lingua a Mauricio Pochettino”. L’allenatore del Psg, in vacanza a Barcellona, ha rilasciato lunedì alcune dichiarazioni a una tv catalana, ha parlato dell’ossessione del club per la Champions League. «Il Psg vuole disperatamente vincere la Champions League. L’obiettivo è vincerlo ed è normale che sorgano problemi, ma li abbiamo superati vincendo il campionato proprio come il City ha vinto in Inghilterra. Con le aspettative e lo spogliatoio che abbiamo, questa stagione è stata un apprendimento continuo. Siamo stati a un passo dall’eliminare il Real Madrid, proprio come Chelsea, City e Liverpool. Abbiamo vinto come Ancelotti, Blanc e altri allenatori del Psg. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) L’Equipe scrive: “a quanto pare le vacanze relax sciolgono la lingua a Mauricio”. L’allenatore del Psg, in vacanza a Barcellona, ha rilasciato lunedì alcune dichiarazioni a una tv catalana, ha parlato dell’ossessione delper la Champions League. «Il Psg vuole disperatamente vincere la Champions League. L’obiettivo è vincerlo ed è normale che sorgano problemi, ma li abbiamo superati vincendo ilproprioilhain Inghilterra. Con le aspettative e lo spogliatoio che abbiamo, questa stagione è stata un apprendimento continuo. Siamo stati a un passo dall’eliminare il Real Madrid, proprioChelsea,e Liverpool. AbbiamoAncelotti, Blanc e altri allenatori del Psg. ...

