(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) -e medicina predittiva sviluppata in centri all'avanguardia, con strumenti altamente innovativi. Sono solo alcuni dei temi al centro dei primi Protocolli di collaborazione, necessari alla realizzazione deibandiera, che verranno sottoscrittia Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, del Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, della ministra per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa, del ministro della Salute, Roberto Speranza, del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, del sottosegretario Roberto Garofoli e dei Presidenti dellecoinvolte: Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata, Puglia e Liguria. Si tratta di un...

Advertising

TV7Benevento : **Pnrr: domani primo step governo-Regioni, 'Hydrogen Valley' tra progetti bandiera** - - zazoomblog : Pnrr: domani a P.Chigi firma intese con 6 regioni su progetti bandiera con Draghi - #Pnrr: #domani #P.Chigi #firma… - TV7Benevento : **Pnrr: domani a P.Chigi firma intese con 6 regioni su progetti bandiera con Draghi** - - unioncamere : Le opportunità offerte dal V Bando per l'attivazione di #contrattidifiliera nell'#agroalimentare previste dal fondo… - CarmenClaudia9 : RT @MISE_GOV: ??#imprenditoriafemminile Dalle ore 10 di domani #7giugno ???? ?????????????? ???????????? ???? ??????` ???? ???? ???????? possono INVIARE domanda a http… -

Affaritaliani.it

alle ore 10, nella Sala Verde di Palazzo Chigi, si svolgera' la cerimonia di firma dei primi protocolli di intesa con 6 Regioni per l'avvio dei Progetti bandiera del. Lo rende noto la ...L'occasione delpuò, infatti, indicare una terza via fondata su un mix energetico, l'elettrico, certamente, ma affiancato alle nuove generazioni di motori endotermici a impatto minimo e, ... Pnrr: domani a P.Chigi firma intese con 6 regioni su progetti bandiera con Draghi Roma, 7 giu. (askanews) - Domani, mercoledì 8 giugno, alle ore 10 nella sala Verde di Palazzo Chigi si svolgerà la cerimonia di firma dei primi Protocolli di Intesa con 6 Regioni per l'avvio dei ...La Liguria è tra le sei regioni convocate a Palazzo Chigi dal presidente del Consiglio Mario Draghi, domani mercoledì 8 giugno alle 10 nella Sala Verde della sede del governo, per la cerimonia di firm ...