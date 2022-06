Pirlo, che sorpresa! Il Maestro torna in panchina, c’è l’accordo con il Fatih Karagumruk (Di martedì 7 giugno 2022) Andrea Pirlo ha deciso di rimettersi in gioco in un campionato assolutamente a sorpresa. Il Maestro è reduce da una stagione da spettatore dopo l’esperienza sulla panchina della Juventus, nel complesso il rendimento con i bianconeri non è stato negativo considerando anche il risultato raggiunto da Allegri nella stagione che si è da poco conclusa. L’ex centrocampista bianconero è stato contattato da club italiani in lotta per la salvezza, ma la decisione è stata quella di rifiutare. La trattativa più calda era quella con la Cremonese, ma non è andata in porto. La prossima destinazione sarà il… Fatih Karagumruk: sono andati in scena contatti continui che hanno avuto esito positivo. In squadra troverà due calciatori italiani come Fabio Borini e Emiliano Viviano. L’intesa con il club turco è stata ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) Andreaha deciso di rimettersi in gioco in un campionato assolutamente a sorpresa. Ilè reduce da una stagione da spettatore dopo l’esperienza sulladella Juventus, nel complesso il rendimento con i bianconeri non è stato negativo considerando anche il risultato raggiunto da Allegri nella stagione che si è da poco conclusa. L’ex centrocampista bianconero è stato contattato da club italiani in lotta per la salvezza, ma la decisione è stata quella di rifiutare. La trattativa più calda era quella con la Cremonese, ma non è andata in porto. La prossima destinazione sarà il…: sono andati in scena contatti continui che hanno avuto esito positivo. In squadra troverà due calciatori italiani come Fabio Borini e Emiliano Viviano. L’intesa con il club turco è stata ...

