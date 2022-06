Pippa Middleton è di nuovo incinta: avrà tre figli come la sorella Kate (Di martedì 7 giugno 2022) Il volto più arrotondato del solito, le mani giunte appena sopra il pancino che spunta dall’abitino verde (firmato ME+EM) e un sorriso felice che racconta più di tante parole: tra le sorprese del Giubileo è da annoverare la terza gravidanza di Pippa Middleton. La sorella minore di Kate è arrivata al Platinum Jubilee concert a Buckingham Palace con il marito James Matthews e il fratello James, ma soprattutto con la più dolce delle novità. Un sorriso felice, il volto più arrotondato del solito, il pancino in bella vista. Pippa Middleton, 38 anni, ha annunciato così (pur senza confermarla uffcialmente) la sua terza gravidanza. È stata una ells sorprese dei quattro giorni di festeggiamenti del Giubileo di platino della regina Elisabetta. Pippa e il marito James Matthews ... Leggi su amica (Di martedì 7 giugno 2022) Il volto più arrotondato del solito, le mani giunte appena sopra il pancino che spunta dall’abitino verde (firmato ME+EM) e un sorriso felice che racconta più di tante parole: tra le sorprese del Giubileo è da annoverare la terza gravidanza di. Laminore diè arrivata al Platinum Jubilee concert a Buckingham Palace con il marito James Matthews e il fratello James, ma soprattutto con la più dolce delle novità. Un sorriso felice, il volto più arrotondato del solito, il pancino in bella vista., 38 anni, ha annunciato così (pur senza confermarla uffcialmente) la sua terza gravidanza. È stata una ells sorprese dei quattro giorni di festeggiamenti del Giubileo di platino della regina Elisabetta.e il marito James Matthews ...

