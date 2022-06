Pil, prospettive al ribasso per l’Italia: i dati Istat (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Le prospettive per i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi al ribasso quali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l’aumento dei tassi di interesse”, comunica l’Istat nelle ‘prospettive per l’economia italiana’. Anche le aspettative di famiglie e imprese, secondo l’Istituto, ”potrebbero subire un significativo peggioramento” ”Abbiamo un intreccio di concause che sono preoccupanti e, inevitabilmente, faranno agire la Banca centrale nella direzione di contenere l’inflazione con una revisione dei tassi d’interesse. Questo, in un Paese come il nostro, in cui abbiamo un alto indebitamento, produrrà degli effetti, ci colpirà in maniera più intensa”. Lo afferma il direttore centrale Istat per le statistiche sociali e il welfare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Leper i prossimi mesi sono caratterizzate da elevati rischi alquali ulteriori incrementi nel sistema dei prezzi, una flessione del commercio internazionale e l’aumento dei tassi di interesse”, comunica l’nelle ‘per l’economia italiana’. Anche le aspettative di famiglie e imprese, secondo l’Istituto, ”potrebbero subire un significativo peggioramento” ”Abbiamo un intreccio di concause che sono preoccupanti e, inevitabilmente, faranno agire la Banca centrale nella direzione di contenere l’inflazione con una revisione dei tassi d’interesse. Questo, in un Paese come il nostro, in cui abbiamo un alto indebitamento, produrrà degli effetti, ci colpirà in maniera più intensa”. Lo afferma il direttore centraleper le statistiche sociali e il welfare, ...

Advertising

lifestyleblogit : Pil, prospettive al ribasso per l'Italia: i dati Istat - - italiaserait : Pil, prospettive al ribasso per l’Italia: i dati Istat - fisco24_info : Pil, prospettive al ribasso per l'Italia: i dati Istat: (Adnkronos) - Anche le aspettative di famiglie e imprese, s… - ledicoladelsud : Pil, prospettive al ribasso per l’Italia: i dati Istat - LocalPage3 : Pil, prospettive al ribasso per l'Italia: i dati Istat -