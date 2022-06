Peschiera, il sindaco attacca Lamorgese: “L’avevamo informata dei rischi, non ha mai risposto” (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu — Il sindaco di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli, avrebbe lanciato un appello al ministero dell’Interno con tanto di Pec nei giorni immediatamente precedenti all’invasione del 2 giugno, quando circa 2500 immigrati si erano dati appuntamento su TikTok per devastare e saccheggiare la località. Ma dalla Lamorgese non sarebbe arrivato nemmeno un «beh» di risposta. «Questa guerriglia poteva essere evitata – si sfoga il sindaco ai microfoni di Libero –. Bisognava esserci il 2 giugno per capire cosa è successo. Qui c’è un problema serio. Non tiene più il tessuto sociale». Peschiera, Lamorgese non pervenuta I segnali di avvertimento c’erano tutti: il tam tam su TikTok, da settimane, in cui venivano manifestati con chiarezza gli intenti della giornata. Eppure a tutto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu — Ildidel Garda, Maria Orietta Gaiulli, avrebbe lanciato un appello al ministero dell’Interno con tanto di Pec nei giorni immediatamente precedenti all’invasione del 2 giugno, quando circa 2500 immigrati si erano dati appuntamento su TikTok per devastare e saccheggiare la località. Ma dallanon sarebbe arrivato nemmeno un «beh» di risposta. «Questa guerriglia poteva essere evitata – si sfoga ilai microfoni di Libero –. Bisognava esserci il 2 giugno per capire cosa è successo. Qui c’è un problema serio. Non tiene più il tessuto sociale».non pervenuta I segnali di avvertimento c’erano tutti: il tam tam su TikTok, da settimane, in cui venivano manifestati con chiarezza gli intenti della giornata. Eppure a tutto ...

